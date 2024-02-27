DEAŞ'ın Tevhid yapılanmasına operasyon! Başkentte 20 şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ terör örgütünün Tevhid Dergisi yapılanmasına darbe vuruldu. Ankara’da düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'ın Tevhid yapılanmasına operasyon! Başkentte 20 şüpheli gözaltına alındı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ’ın 'Tevhid Dergisi' adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet birimlerinin operasyonlarıyla şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Tevhid Dergisi, Ebu Hanzala kod adıyla bilinen Halis Bayancuk’un başını çektiği Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin yayın organı olarak biliniyor.

Türkiye'de Hizbullah örgütünün liderlerinden Hacı Bayancuk'un oğlu olan Ebu Hanzala, çeşitli zamanlarda El Kaide ve IŞİD soruşturmalarında gözaltına alındı, tutuklandı, ardından bırakıldı.

Hanzala'nın lideri olduğu ve merkezi İstanbul Bağcılar'da olan Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin, Tevhid Kitabevi, Tevhid Dergisi ve “Halis Bayancuk Hoca" isimli YouTube kanalı gibi yayın organları bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ankara # deaş # operasyon
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