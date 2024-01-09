Denizkurdu-2024 Tatbikatı Başladı! 3 Denizde 17 Bin Personel Katılıyor
Denizkurdu Tatbikatı 17 bin personelin katılımıyla başladı. Kara ve deniz hedeflerine atışların yapılacağı tatbikat, 16 Ocak'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam edecek.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek Denizkurdu-1/2024 Tatbikatı başladı.
Donanma 3 denizde 17 bin askeri personelle tatbikatı yapıyor. 7 Ocak'ta başlayan tatbikat 16 Ocak'a kadar 3 denizden devam edecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni giren yerli ve milli mühimmatlar Deniz Kurdu Tatbikatı'nda kullanılacak. Tatbikatta 102 su üstü gemisi, 7 deniz altı, 34 uçak, 22 helikopter 22 insansız hava aracı katılıyor.
Denizkurdu-2024'te su üstü, hava ve kara hedeflerine atışlar yapılacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 12 Ocak'ta basın mensuplarının katılımıyla düzenlenecek.