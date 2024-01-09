Denizkurdu-2024 Tatbikatı Başladı! 3 Denizde 17 Bin Personel Katılıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek Denizkurdu-1/2024 Tatbikatı başladı.

Donanma 3 denizde 17 bin askeri personelle tatbikatı yapıyor. 7 Ocak'ta başlayan tatbikat 16 Ocak'a kadar 3 denizden devam edecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni giren yerli ve milli mühimmatlar Deniz Kurdu Tatbikatı'nda kullanılacak. Tatbikatta 102 su üstü gemisi, 7 deniz altı, 34 uçak, 22 helikopter 22 insansız hava aracı katılıyor.

Denizkurdu-2024'te su üstü, hava ve kara hedeflerine atışlar yapılacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü 12 Ocak'ta basın mensuplarının katılımıyla düzenlenecek.