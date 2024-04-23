Depremzede çocuklar, 23 Nisan'ın tadını çıkarttılar!

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleriyle depremzede çocukları sevindirmeyi başardı.

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskenderun ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in özel talimatıyla Sakarya Mahallesi’nde bulunan ve Akdeniz bölgesinin en büyük doğal parkı olan Ziraat Parkta depremzede çocukları için şenlik düzenlendi.

İskenderun Belediyesinin düzenlediği etkinlik, binlerce çocuk ve yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi. Depremzede çocuklar ve aileleri, asrın felaketini bir nebzede olsa bu özel günde unutmuş oldu.

"AKDENİZ'İN EN BÜYÜK DOĞAL PARKINDA MUHTEŞEM BİR ETKİNLİKTE BİRLİKTEYİZ"

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek, “Sizlerle beraber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın sevinci ve mutluluğu içeresindeyiz. Akdeniz’in en büyük doğal parkı olan çok yakın zamanda hizmete açtığımız Ziraat Parkta çocuklarımızla bu muhteşem etkinlikte bir aradayız” dedi.

"23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI ÜLKEMİZE ve BÖLGEMİZE KUTLU OLSUN"

İskenderun Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinliğe 10 binden fazla kişinin katıldığı belirten İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, “İskenderun belediyesi öncülüğünde düzenlenen bu şenliğe 10 binden fazla; çocuğumuz, gencimiz ve kadınımız katıldı. Çocukların, insanların ve kadınların yüzlerini güldürdük. 23 Nisan etkinliği dolayısıyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetin kurucusu olan bütün değerlere saygılarımı sunmak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize ve bölgemize kutlu olsun. 23 Nisan Türkiye’den dünyaya yayılan bir çocuk şenliği ve bu şenliğin; ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

"BUGÜN ÇOCUK HAKLARI İÇİN BURADAYIZ"

Düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Hamza Alnaz, "Mutluyum bugün çocuk hakları için buradayız, çocukların hakları 18 yaşına kadar özeldir ve özel kalacaktır. Her çocuk bireyin bunu bilmesi şeklinde her yetişkin bireyinde bunu bilmesi gereklidir. Çünkü çocuklar çocuk hakkını tek başına koruyamaz, yetişkinlerin de buna yardımcı olması lazımdır” dedi.