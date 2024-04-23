Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan Özbekistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi!

Bakan Yardımcısı Gürcan, dün Taşkent'te Rus şirketlerinin katılımıyla açılan Innoprom Sanayi Fuarı'na katılırdı ve bazı görüşmeler yaptı.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bugün bir görüşme gerçekleştiren Gürcan, toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

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Dün itibarıyla Özbekistan'da bir dizi temaslarda bulunduğunu, Taşkent'te Innoprom Sanayi Fuarı'nın açılışında yer aldığını anımsatan Gürcan, bu etkinlik kapsamında ayrıca mevkidaşlarıyla bazı görüşmeler yaptığını anlattı.

Gürcan, fuar kapsamında Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile bir görüşmelerinin olduğunu dile getirerek, ayrıca fuara katılan şirketleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Özbekistan'da 1900'a yakın Türk şirketinin faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Gürcan, bugün de ülkede iş yapan Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek toplantı yapacağını, onların talep, istek ve önerilerini yerinde dinlemek istediklerini ifade etti.

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Gürcan, daha sonra Özbekistan'daki Türk iş insanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Ziraat Bank Özbekistan'ın konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Suavi Önal, Özbek-Türk İşadamları Derneği Başkanı Davut Azmi Erbaş ile Özbekistan'da faaliyet gösteren çok sayıda Türk iş insanı yer aldı.

Gürcan, toplantıda, iş insanlarına Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın selamlarını iletti.

Yurt dışında iş yapan Türklerin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Gürcan, iş insanlarının ülkedeki faaliyetleri hakkında bilgi almak, talep ve önerilerini dinlemenin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda söz alan katılımcılar da Özbekistan'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi, ayrıca bazı önerilerini dile getirdi.