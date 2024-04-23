TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "64 madde" sözüyle ilgili açıklama yaptı!

Numan Kurtulmuş Yeni Anayasa süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Yeni anayasa oluştururken dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

Kurtulmuş, "İnşallah en kısa zamanda mecliste grubumuzu siyasi partilerle görüşeceğiz. Zaten yeni bir anayasa yapabilmemiz için siyasi iklimi oluşturmamız lazım. Hiçbir önyargı içerisinde olmadan herkesle bu işe samimi bir şekilde destek olabileceği siyasi bir zemin oluşturmak gerekir. Bunun için de temasları artıracağız, partiler birbirlerine gidip gelecekler. Bendeniz Meclis Başkanı olarak siyasi partilerin, hem grubu bulunan hem grubu bulunmayan siyasi partilerin görüşleri ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, hukuk camiasının görüşlerini alarak, fikri olan herkesin bu sürece samimi katkı sağlamasını temin edeceğiz. Bildiğiniz gibi tüm anayasalar ulusal mutabakat metinleridir. Bu yeni anayasa tartışmaları yaparken bu üsluba herkesin dikkat etmesini tavsiye ederiz." dedi.

Kurtulmuş "Usul esasa mukaddemdir." dedi. Yeni anayasa oluştururken ayrışmalara müsaade etmeyeceğinin de altını çizdi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel’in görüşmesine ilişkin soru üzerine, “Sayın Cumhurbaşkanı en kısa süre içinde, muhtemelen önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i kabul edecektir. Gayet güzel samimi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhuna uygun biçimde gerçekleşti” diye konuştu.

Kurtulmuş, referanduma gitmeye ihtiyaç olmadan anayasanın TBMM üyeleri ve siyasi partilerle ortak karar sonucunda onaylanabileceğini belirtti.

Kurtulmuş "64 maddeyi esas alalım, bunun üzerine tartışalım şeklinde bir cümlem yoktur. Meclis Başkanı olarak içeriğe ilişkin yönlendirici bir üslup kullanmaktan kaçınırım. Çünkü vazifem doğru tartışma zemininin ortaya çıkmasını temin etmektir." dedi.