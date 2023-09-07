Dere yatakları bina yatağına dönüştü! Sel felaketi şehir planlamasını sorgulattı
İstanbul'da yaşanan sel felaketi şehir planlamasını yeniden gündeme getirdi. Kentte dere koruma bantları daraltıldı. Derelere yaklaşılmaması gerekirken daha da yaklaşıldı. Şehirleşmede güven değil rant esas alındı. Bu da felaketlerin önünü açtı ve açmaya devam ediyor.
Dere yatağı olması gerekirken bina yatağına dönüştürülen alanlar felaketlere davetiye çıkarıyor.
İstanbul'da yaşanan sel felaketi şehir planlamasını yeniden gündeme getirdi.
Güvenli bir yaşam alanı için derelere yaklaşılmaması gerekirken daha da yaklaşıldı.
Uzamanlar yasaların doğru uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.
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