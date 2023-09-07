İstanbul'da sahte içki operasyonu! 34 şüpheliye yasal işlem yapıldı

Megakent İstanbul'da sahte içki kaçakçılarının önlenmesine yönelik ekiplerin kararlı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda son 2 ay içerisinde düzenlenen operasyonlara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Açıklamada düzenlenen operasyonların detaylarına ilişkin bilgiler verildi.

16 AYRI OPERASYONDA 34 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki kaçakçılığının önlenmesi için İstanbul genelinde harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde bazı şüpheliler emniyetin takibi altına alındı. Ekipler, söz konusu şüphelilerin sahte içki doldurdukları şişelere bandrol ve etiket yapıştırdıklarını belirledi. Ekipler ayrıca, orijinal içki şişeleriyle birebir uyum sağlayan ürünlerin nakliye araçlarıyla piyasaya sürüldüğünü de tespit etti.

Bu kapsamda belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla, 8 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında şüphelilerin adreslerine yönelik 16 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalanırken, adreslerde de ekipler tarafından aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda 8 bin 502 dolu içki şişesi, 3 bin 850 boş içki şişesi, 18 ton 930 litre alkollü sıvı, 12 bin 702 içki şişesi kapağı, 5 bin 982 etiket, 10 bin 558 içki şişesi kapüşonu, 483 bandrol, 2 bin 900 alkol aroması kiti, 3 dalgıç pompa, kapaklama makinesi ile alkolmetre ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında kaçakçılık suçuyla ilgili işlem yapıldıktan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.