Devlet Bahçeli'den İsrail'in Saldırılarına Sessiz Kalanlara Tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını değerlendirdi. Devlet Bahçeli konuşmasında, "Ne hazin, ne yürek burkan bir gerçektir ki insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır. Sözde insan hakları müdavimlerinin alayı gül gibi görünüp dikenlerini batıran, bal diye zehir saçan insanlığın yüz karaları, haddizatında esfele safilinlerdir." dedi.

Bahçeli, Filistin topraklarındaki işgale ve İsrail’in saldırılarına karşı sessiz kalan Batılı ülkeleri ve bazı çevreleri eleştirdi.

- Avrupa ülkelerinin Filistin lehine yapılan haklı ve masum gösterileri yasaklaması utanç duyulacak bir ilkellik değil midir? Tek dişi kalan sözde medeni ülkeler sırayla İsrail’in arkasında toplanmıştır. Yeri geldiğinde mangalda kül bırakmayan insan hakları savunucuları, soruyorum alayınıza neredesiniz? Hür ve uygar dünyanın ikiyüzlü demokratları, mayası ve meşrebi karmakarışık olan özgürlük şakşakçıları nereye sindiniz? Nereye gittiniz? Ne zaman Gazze’deki bebeklerin kefenlendiğini göreceksiniz?

Diğer yandan Bahçeli, kamuoyuna ilk kez Aydınlık'ın duyurduğu tatbikata ilişkinde değerlendirme yaptı.

- ABD’nin Doğu Akdeniz’e uçak gemilerini sevk etmesi bir tehdittir. Buna misilleme olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tatbikat kararı alması doğru ve cesur bir tavırdır.

MHP Genel Başkanı İsrail'e tam destek olan ABD'yi de eleştirdi. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatının daha somut adımlar atması gerektiğini vurguladı

- 12 Ekim’de İsrail’i ziyaret eden, bugünlerde tekrar ziyareti gündemde olan ABD Dışişleri Bakanı, Tel Aviv’de, “Ben bugün sadece Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım” demiştir. Peki Müslüman Türk milleti oraya giderse olacakları hesap eden bir akıl, mantık ve izan sahibi acaba karşımıza çıkacak mıdır? Refah Sınır Kapısı ile Akdeniz’de oluşturulacak insani yardım koridoru aracılığıyla Gazzelilere el uzatılmalıdır. İsrail saldırılarına derhal son vermelidir. İki devletli çözüm vasatı mutlaka oluşturulmalıdır. 18 Ekim 2023 tarihinde toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı top çevirmekten, cılız kınama mesajlarından çok daha fazlasını yapacak karar ve kararlılık içinde olmalıdır.

Bahçeli'den AYM'ye HDP/PKK Tepkisi

Yeşil Sol Parti’nin Ankara’daki kongresinde açılan Öcalan flamaları da Bahçeli’nin gündemindeydi. Bahçeli, kapatma davasını hâlâ sürüncemede bırakan Anayasa Mahkemesi’ne tepki gösterdi.

- Adı ne olursa olsun, bölücülüğün siyaset ayağını hukuken kırmak için daha hangi belge, bilgi ve delillerin olmasına ihtiyaç vardır? Hem tarih önünde, hem millet nezdinde, hem de yarın Mahkeme-i Kübra’da hainlerden olduğu kadar Anayasa Mahkemesinden de davacı olacağımızı, hakkımızı da söke söke alacağımızı cümle aleme ilan ediyorum.

Bahçeli'den CHP'ye Yabancı Asker Yanıtı

MHP lideri Meclis gündemine gelen Irak ve Suriye tezkerelerine yönelik CHP’yi eleştirdi.

- Bak Sayın Kılıçdaroğlu, sen de iyi biliyorsun ki, Türkiye’ye gayri meşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur, şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır, çiğnenmesi gerekecek bir bedenimiz vardır, onlar da vatana, millete bin defa feda olsun.

Devlet Bahçeli'den ABD'ye SİHA Tepkisi!

Bahçeli, ABD tarafından düşürlen SİHA'ya yönelik de kısa bir mesaj verdi, "SİHA'nın hesabı da er ya da geç sorulacaktır." dedi.