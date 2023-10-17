Kemal Kılıçdaroğlu Tezkereye Hayır Diyeceklerini Açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. "Türkiye’ye yabancı postallar gelemiyor. Ben kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum." sözleriyle terörle mücadele operasyonlarına karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı asker maddesini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele tezkeresi olduğu kamuoyuna sunuluyor biz chp olarak teröre karşı çıktık. İnsan olan karşı çıkar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkerelerine bir kez daha karşı çıktı. Kılıçdaroğlu, gerekçe olarak yabancı asker maddesini gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip burada onları bazı müdahalelerde bulunmasına izin verenler vatana ihanet ediyor demektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala’ya Meclis kürsüsünden özgürlük istedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Osman Kavala, Can Atalay, Batuhan Çolak, Selahattin Demirtaş bunlar içeride uyuşturucu baronları dışarıdalar." ifadelerini kullandı.