Devlet Bahçeli'nin A takımı belli olacak! MHP kurultay sonrası toplanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni kurmay kadrolarını belirlemek üzere Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu'nu 15 Nisan'da toplayacak.

14'ünücü Olağan Büyük Kurultay sonrası söz konusu kurulların ilk toplantısı olacak. Toplantıda Bahçeli'nin 15 kişlik A takımı belirlenecek.

Parti genel merkezinde yapılacak toplantıda 75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli MDK bir araya gelecek. Belirlenecek Başkanlık Divanı'nda 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısı yer alacak.

Başkanlık Divanı sonrası toplantıda yerel seçim sonuçları da ele alınacak. Cumhur İttifakı'nın kan kaybettiği il ve ilçeler, MHP'nin galip geldiği ve kayıp yaşadığı tüm illerin durumları gözden geçirilecek.