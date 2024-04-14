TBMM bayram sonrası mesaisine başlıyor! İşte gündemdeki kritik konular

Meclis, bayram sonrası çalışmalarına başlıyor. Salı gününden itibaren siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Takvime göre salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacak.

Çarşamba günü de AK Parti’nin grup toplantısı yapılacak. Toplantıda AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan konuşacak. Erdoğan’ın konuşmasında seçim sonuçlarına ilişkin milletvekillerine mesajlar vermesi, parti içinde yapılabilecek olası değişime değinmesi bekleniyor.

KANUN TEKLİFLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Meclis Genel Kurulu da 16 Nisan Salı günü toplanacak. Genel Kurulun nisan ayındaki gündemi komisyonlarda kabul edilen turizm ve enerji teklifleri olacak. Enerji teklifine göre yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına pazarlanabilecek. Sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Turizme ilişkin kanun teklifinde ise turist rehberliğine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, mesleğe kabul şartlarını yerine getiren adaylar, yabancı dil yeterlilik belgesi olmasa bile Türkçe turist rehberi olabilecek.

Seyahat acenteleri müşterileri, bilgileri dışında başka bir işletmeye gönderirse hem belgeleri iptal edilecek hem de 5 yıl süreyle acentelik yapamayacak. Tartışma yaratan teklife turist rehberleri tepkili. Seçim öncesi tepkiyi azaltmak için teklif Genel Kurulda görüşülmemişti.

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi de Meclis'e sunulacak. Yaklaşık 30 maddelik teklif ile öncelikle kripto varlıkların hukuki tanımı yapılacak. Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar belirlenecek.