Devlet erkanından Anıtkabir'e 23 Nisan ziyareti! İşte törenin detayları

Yurt genelinde TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu yaşanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı da bu kapsamda Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile TBMM idari personeli yer aldı.

"CUMHURİYET'İMİZİN İKİNCİ ASRINDA MİLLİ EGEMENLİK VE TAM BAĞIMSIZLIK İLKELERİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştiren heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Numan Kurtulmuş, şunları yazdı:

- Aziz Atatürk, ilk başkanı olduğunuz, milli irademizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, sizlerin önderliğinde açılışının 104. yıl dönümü için buradayız. Bir bağımsızlık ve kurtuluş manifestosu olan bu kuruluş kararı, milli güçleri aynı çatı altında ve ortak amaç doğrultusunda toplamayı başarmıştı.

- Bundan 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek bir diriliş destanı yazdınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de hangi güç koşullar altında kurulduğunu bugünlerde çok daha iyi idrak ediyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Meclisimizin dünya çapındaki saygın konumuyla kıvanç duyuyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle, Cumhuriyet'imizin ikinci asrının 'Türkiye Yüzyılı' olması için var gücümüzle çalışıyoruz, hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini aşmaktır. Bu heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmek bizim için büyük bir onur.

- Cumhuriyet'imizin ikinci asrında milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 'önce insan ve vatan' anlayışıyla, demokrasi ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla yoluna devam edecektir.

- Günümüzde, savaş ve kriz bölgelerinde çocuk olmak, ne yazık ki dünyanın en zor yüklerinden biri haline gelmiştir. Dileğimiz, ülkemizdeki ve yeryüzündeki çocukların yüzlerinin gülmesi, gülüşlerinin hiç eksilmemesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayram coşkusu ve sevinçlerini paylaşıyor, onların bilinçli, öz güvenli, vatanına ve medeniyetine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için her türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz.

- Milli egemenlik temeline dayalı demokrasimizin ve cumhuriyetin, toplumsal barış ve çocuklarımızın geleceğe güvenle bakışı için en büyük güvence olduğunun bilincindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, çocuklarımızın ve milletimizin refahı içinde nice nice bayramlara erişmeyi temenni ediyorum.