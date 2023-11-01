Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde, aralarında Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de olduğu bazı şüphelilerle ilgili soruşturma başlatmıştı. "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Dilan Polat ve Engin Polat Gözaltına Alındı!

Haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerinde arama yapılmış ve dijital materyaller ile defterlere el konulmuştu. Şoruşturma yürütülen şüpheliler hakkında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.

MASAK raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlendi. Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri raporun ardından yaptıkları çalışmayla şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekipler, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalanan Polat çifti ile Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Operasyon kapsamında arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.