Dilan Polat ve Engin Polat Tutuklanacak Mı? Avukat Feyza Altun'dan Açıklama Geldi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan araçları, polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilmişti. Ayrıca Polat çifti ve yakınlarının işlettiği 27 şirket ve sahiplerinin tüm mal varlıklarına da tedbir konulmuştu.

Dilan Polat ve Engin Polat Tutuklanacak Mı?

Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürerken çiftin akıbetine ilişkin Avukat Feyza Altun'dan açıklamalar geldi. Dilan Polat davasını ilk günden beri takip eden Avukat Feyza Altun, Kanal D’de yayınlanan sabah programı Neler Oluyor Hayatta’nın konuğu oldu.

Gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulunan Avukat Feyza Altun, MASAK tarafından pek çok fenomenin incelemeye alındığını söyledi. Feyza Altun, Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili, "Bu paranın sadece güzellik merkezinden geldiğine hiçbir zaman inanmadım. O yüzden incelemeye başladım." dedi. Feyza Altun açıklamalarını şöyle sürdürdü:

- 3 yıl öncesine kadar bu insanlar Tiktok’ta aile boyu dans ediyordu. Bir anda milyonluk arabalar aldılar, mafyatik havalara büründüler. Çok garip bir hayat tarzları olduğu için insanların dikkatini çekti. Kafaya Euro’lar takmak, altınlar takmak bunlar çok garip şeyler. Dilan Polat, ‘Allah beni seviyor bana para verdi, sizi sevmiyor size para vermedi.’ dedi. ‘Züğürtler, fakirler’ dedi. ‘Para kazanmayı siz beceremiyorsunuz.’ dedi.

Çiftin kozmetik ve cihaz fabrikalarının olduğunu söyleyen Feyza Altun şu ifadeleri kullandı:

- Kozmetik fabrikası açtığını söyledi. Fason üretim yaptıranların çoğu merdiven altı üretim yerlerinde en düşük maliyetle üretim yaptırıyor. Mesela ürünün üzerine 30 faktör koruma yazıyor ancak ucuz olsun diye 10 faktörlük korumalı ürün yaptırıyor. Leğenlerden şırınga ile çekiyorlar, tüplere dolduruyorlar. İnsanlara satıyorlar. 250 bin TL vergi ödeyen bir insanın 13 milyon liralık arabaya binmesi normal değil.

Avukat Feyza Altun, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanıp tutuklanmayacağı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Altun, "Yargı bağımsız olmalıdır. Bu insanlar serbest kalacaksa bile halkın gerçekten ikna edilmesi gerekir. Pazar günü, en geç ise Pazartesi günü Polat çiftinin tutuklanıp tutuklanmayacağı belli olur." dedi.