Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat ve Engin Polat Açıklaması! Hangi Suçların İşlendiğiyle İlgili Konuştu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. İstanbul merkezli birçok 1 Kasım'dan bu yana düzenlenen operasyonlarda toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de gündemin üst sıralarına oturan dava ile ilgili bir yandan yeni gelişmeler yaşanırken bir yandan da çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili açıklama geldi.

"Hangi Suçların İşlendiği Ortaya Çıkacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. MASAK'ın raporu olduğunu, bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemlerin tek tek tespit edildiğini ifade eden Bakan Yılmaz Tunç, "Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin malvarlıklarına tedbir konuldu. Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak." dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat Olayı Ne?

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı olan aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Haklarında düzenlenen soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespit edilmesinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli 6 ilde toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.