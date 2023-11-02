Dilan Polat ve Engin Polat ile İlgili Sıcak Gelişme! Anneannesi ile İlgili Karar Verildi! 14 Adet Araç Götürüldü

Uzun süredir gündemde olan ve haklarında düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltına alınan Engin Polat'ın anneannesi ile ilgili karar verilirken, çiftin 14 aracı da emniyete götürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat ile İlgili Sıcak Gelişme! Anneannesi ile İlgili Karar Verildi! 14 Adet Araç Götürüldü

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde, sosyal medyanın gündeminde olan isimler Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile birlikte bazı şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat ile İlgili Yeni Gelişme Yaşandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde çiftin gözaltı halleri devam ederken gözaltındaki Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Dilan Polat Cildi İçin Vitamin İstemiş!

Gözaltında tutulan şüpheliler, dün gece saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüştü. Şüphelilerden Dilan Polat’ın polisten cildi için vitamin istediği bildirildi. Polise, "Kullanmam gereken ilaçlar var." diyen Dilan Polat'ın, hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu sorulması üzerine, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım." yanıtı verdiği öğrenildi.

Avukat Gözaltına Alndı Araçlar Emniyete Çekildi

Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda bugün Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya da gözaltına alındı.

Öte yandan Polat çiftinin Çekmeköy'deki ev ve Ataşehir'deki iş yerlerindeki toplam 14 araç, çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bu arada, şüphelilerin ifade verme işlemi de başladı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin en son ifade vereceği öğrenildi.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir? Nereli, nasıl zengin oldu?Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir? Nereli, nasıl zengin oldu?Kimdir?
Dilan Polat kimdir? Dilan Polat nasıl zengin oldu? Dilan Polat ne iş yapıyor? Popüler isim hakkında bilgilerDilan Polat kimdir? Dilan Polat nasıl zengin oldu? Dilan Polat ne iş yapıyor? Popüler isim hakkında bilgilerKimdir?
# dilan polat # engin polat
Çok Okunanlar
İşte Listedeki Türk İsimler
İşte Listedeki Türk İsimler
Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altının Güncel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL'dir?
Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altının Güncel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL'dir?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi!
İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi!
Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Öne Çıkanlar Hamas ve Hizbullah İsrail'i Ablukaya Aldı! İsrail Birlikleri Böyle İmha Edildi! Hamas ve Hizbullah İsrail'i Ablukaya Aldı! İsrail Birlikleri Böyle İmha Edildi! Türkiye'nin Dolar Zengini İlleri Belli Oldu! Türkiye'nin Dolar Zengini İlleri Belli Oldu!