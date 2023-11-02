Dilan Polat ve Engin Polat ile İlgili Sıcak Gelişme! Anneannesi ile İlgili Karar Verildi! 14 Adet Araç Götürüldü

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde, sosyal medyanın gündeminde olan isimler Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile birlikte bazı şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat ile İlgili Yeni Gelişme Yaşandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde çiftin gözaltı halleri devam ederken gözaltındaki Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Dilan Polat Cildi İçin Vitamin İstemiş!

Gözaltında tutulan şüpheliler, dün gece saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüştü. Şüphelilerden Dilan Polat’ın polisten cildi için vitamin istediği bildirildi. Polise, "Kullanmam gereken ilaçlar var." diyen Dilan Polat'ın, hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu sorulması üzerine, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım." yanıtı verdiği öğrenildi.

Avukat Gözaltına Alndı Araçlar Emniyete Çekildi

Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda bugün Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya da gözaltına alındı.

Öte yandan Polat çiftinin Çekmeköy'deki ev ve Ataşehir'deki iş yerlerindeki toplam 14 araç, çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bu arada, şüphelilerin ifade verme işlemi de başladı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin en son ifade vereceği öğrenildi.