Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "ABD ile karşı karşıya gelme riski var"

ABD'nin "kara gücüm" dediği PKK'ya desteğinin Ankara ve Washington'ı karşı karşıya getirebileceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, muhataplarına bu iş birliğine son verilmesi gerektiğini iletti.

- Sizin geçici olarak başlattığınız bu sürecin artık bir kalıcılığa dönüşmesinin iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin ilerlemesinin önündeki en büyük engel olduğunu söyledik. Bunun bir an önce son bulması, buna bir çözüm getirilmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika'daki görüşmelerini tamamladı. Hakan Fidan, Washington'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve kongre üyeleriyle görüşmeler yaptı.

Bu temasların ardından Amerika'daki Türk gazetecilerle basın toplantısı da düzenledi. Hakan Fidan, görüşmelerinde ABD'nin PKK'ya desteğini gündeme getirdiğini aktardı. Bu konuda eğer bir önlem alınmazsa Türkiye ve Amerika'nın karşı karşı gelebileceğini söyledi.

- Aksi taktirde iki ülke daha büyük bir karşı karşıya geliş riskini taşıyor terör örgütü üzerinden. Suriye’de YPG ile olan ilişkilerinden memnuniyetsizliğimizi ve bunun iki ülke arasında iki NATO üyesi ortak arasında ortaya çıkardığı stratejik tehlikenin ne olduğunun altını bir kez daha çizdik.

İLİŞKİLERDE "BEYAZ SAYFA" MESAJI

Beyaz Saray yönetimini terör örgütü ile iş birliği konusunda eleştiren Dışişleri Bakanı'nın, ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa imkanı" ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

- Geldiğimiz aşamada yenilenmiş bir psikolojiyle, daha pozitif bir gündemle yeni bir sayfa açarak yolumuza devam etme imkanı var.

F-16 VE F-35'LERDE SON DURUM

Fidan'ın gündeminde Amerika ile İsveç'in NATO üyeliği sonrası hızlanan F-16 pazarlığı da vardı. Hakan Fidan, Türkiye'nin ödemesini yaptığı ancak alamadığı F-35'lerle ilgili de konuştu.

- F-16 bundan sonrası aslında teknik süreç. F-35 konusunda biliyorsunuz biz bu programın bir parçasıydık, daha sonra haksız yere buradan bir çıkarma söz konusu oldu, S-400 konuları bahane edilerek. Biz tekrar pozisyonumuzu koruyoruz, yani buraya yapmış olduğumuz bir ulusal ödeme var, almamız gereken uçaklar var.

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hakan Fidan'ın temaslarında güvenlik, bölgesel, ticaret, enerji gibi konular da gündeme geldi. İsrail'in Filistin'e saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı da gündem başlıkları arasında yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, görüşmelerde yeni ülkelerin üyelik süreçlerinin neticelendirilmesi dahil, NATO konularının da ele alındığını belirtti.