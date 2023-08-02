Disney Atatürk dizisini iptal etmişti! RTÜK konuyla ilgili harekete geçti

ABD merkezli dijital yayıncı kuruluş Disney+, Atatürk'ün hayatını anlatan bir dizi çektiğini duyurmuştu. Disney'in açıklaması sonrası ABD'deki Ermeni lobisi, Disney'in Atatürk dizisini platformda yayınlamaması için kampanya başlatmıştı. Disney, geçtiğimiz günlerde "yerel projeleri iptal ettiği"ni duyurmuş, böylece Atatürk dizisinin platformda yayınlanmayacağı açıklanmıştı.

RTÜK HARETEKE GEÇTİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaştı. Şahin, RTÜK olarak Atatürk dizisinin Ermeni lobisinin baskısı sonucu kaldırıldığı iddialarına yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin yaptığı açıklamada, "'Disney +' isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan “Atatürk” dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum." ifadelerini kullandı.