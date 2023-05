Diyanet'ten o iddialara yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir gazetenin dünkü nüshasında "Diyanet'e göre çocuk evlenebilir" başlığıyla, gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığı habere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberde, Başkanlığın, TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonuna gönderdiği bilgi yazısında çocuk evliliğini meşrulaştıran söylemler kullandığı iddiasına yer verildiği kaydedildi.

Başkanlık açıklamasında, haberin başlığında ve girişindeki "Diyanet'e göre çocukların evlenebileceği"ne ilişkin iftiranın haber metninde yalanlandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu haberde, Diyanet İşleri Başkanlığının komisyona gönderdiği bilgilendirme yazısında yer alan, "Ailenin korunması konusunda İslam dininin belirlediği temel prensiplerden biri de nikahın keyfi uygulamalara kesinlikle kapalı, önemli bir adım olması, tarafların her türlü haklarının korunması mecburiyetidir. İslam'a göre kadın ve erkeğin hem fiziksel (buluğ) hem de ruhsal ve zihinsel (rüşd) olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek yaşa (Kur'an'ın ifadesiyle evlilik çağına) gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz." ifadelerine atıfta bulunulduğu ve böylelikle gazetenin de kendi haberinde kendisini yalanladığı belirtildi.

Başkanlık olarak defalarca tekzip edildiği ve "Kanunlarımızda belirtildiği şekliyle kendi rızasıyla 18, ebeveyninin rızasıyla 17 yaşına girmiş olmak şartı dinimizce de uygundur." hatırlatması yapıldığı halde, bu iddiayı çarpıtarak tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığının aşikar olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Okuyucuya karşı sorumlulukları ihlal eden ve habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumu kamuoyunun vicdanına havale ederek, daha önce yapmış olduğumuz bir açıklamada yer alan ilgili bölümleri yeniden paylaşıyoruz: Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur. Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir.