Diyarbakır'da PKK'ya karşı meydan okuyan anne AYM'ye ve hükümete seslendi

Diyarbakır'da PKK'ya karşı meydan okuyan annelerden biri Ayten Elhaman... DEM Parti'nin belediye seçimlerini kazanmasından duyduğu endişeyi Ulusal Kanal'a anlattı. Ayten Elhaman, "Devletimiz kararlılığını göstersin, DEM Parti'yi istemiyoruz, kapatsınlar." dedi.

DEM Parti'nin aldığı belediyelere kayyum atanmasını isteyen anne Elhaman, PKK'nın DEM PARTİ aracılığıyla çocukları ağına düşüreceğini söyledi. Elhaman, "DEM Parti gelirse çocukları yeniden dağa taşa götürürler, onların amacı Kandil'e para sağlamak." dedi.

Anayasa Mahkemesi'ni görevini yapmaya çağıran acılı anne PKK'nın uzantısı partilerin kapatılmasını istedi, "DEM Parti'yi kapatın. Bizim canımız yandı. Bir zulüm varsa Diyarbakır'da DEM Parti'den dolayı vardır." dedi.