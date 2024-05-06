Doğu Perinçek, Milli Devlet Bildirgesi'nin ayrıntılarını açıkladı!

Ankara Kitap Fuarında kitaplarını imzalayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Milli Devlet Bildirgesi konferansında vatandaşlarla buluştu.

Doğu Perinçek, Türkiye'nin önündeki tehditleri iki haritayla anlattı. Perinçek, "Birinci harita Güneydoğu'da PKK belediyeleri haritası. İkinci harita da tehditler haritası. Bu haritalara bakarak süreci okuyoruz." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı, devletin zaaf içinde olduğunu söyledi. Partisinin sunduğu çözümü açıkladı. Perinçek, "Devlet zaafını yeneceğiz. Güçlü bir milli devletimiz olacak. O nedenle Vatan Partisi, Milli Devlet Bildirgesi hazırladı." dedi.

Türkiye'nin önünde güçlü bir milli devlet kurma görevi olduğunu söyleyen Doğu Perinçek, öncüleri Vatan Partisi'nde görev almaya çağırdı. Perinçek, "Bu programda var mıyız yok muyuz? Soru bu. Bu programı uygulayan yiğitler olacak mıyız? Bize tarih yaratma görevi düşüyor. Tarihlerde öncü partiler yaratılır." dedi.