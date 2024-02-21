Doğu Perinçek'ten Feyza Altun açıklaması! "Din düşmanlığı ve Atatürk düşmanlığı aynı merkezden kışkırtılıyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Perinçek, yerel seçimde bütün il ve ilçelerde seçime gireceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Büyük kentlerde, Türkiye'yi yönetecek, Başbakanlık yapabilecek, Cumhurbaşkanlığı yapabilecek, Bakanlık yapabilecek düzeyde adaylarla geliyoruz."

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Büyük kentlerde, Türkiye'yi yönetecek, Başbakanlık yapabilecek, Cumhurbaşkanlığı yapabilecek, Bakanlık yapabilecek düzeyde adaylarla geliyoruz." pic.twitter.com/Cln7mOTfNr — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 20, 2024

"BİTLİS'İ ÖRNEK BİR KENT YAPACAĞIZ"

Perinçek, partisinin Medeni Ünal başkanlığında Bitlis'te atağa geçtiğini söyledi. Bitlis'in "Türkiye'yi birleştiren kale" olduğunu belirten Perinçek şunları söyledi:

"Bitlis'i örnek bir kent yapacağız... Türkiye'yi yönetecek kabiliyette arkadaşlar, Bitlis'i hayli hayli yönetecekler. Bitlis'i dünyaya açacaklar. Bitlis'in kardeş belediyeleri Çin'den olacak, İran'dan olacak. Üretim Devrimi Bitlis'ten başlayacak."

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Bitlis'i örnek bir kent yapacağız... Türkiye'yi yönetecek kabiliyette arkadaşlar, Bitlis'i hayli hayli yönetecekler. Bitlis'i dünyaya açacaklar. Bitlis'in kardeş belediyeleri Çin'den olacak, İran'dan olacak. Üretim… pic.twitter.com/Ok024TxTGv — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 20, 2024

"KAMU HİZMETİNİ ESAS ALAN BELEDİYELER KURACAĞIZ"

Perinçek, yerel seçim programına ilişkin bilgi verdi. Tüm Türkiye'de tek bir programla seçime girdiklerini vurgulayan Genel Başkan, bunun nedeninin "Belediyelerde kamu hizmetini esas alan belediyeler kurmak için" olduğunu aktardı. Perinçek şunları söyledi:

"Bir takım özel çıkar kurumlarının belediye kapılarında vurgun peşinde olduğu bir sistem kurdular. Biz o sistemi yıkacağız. Türkiye o sistemi yıkacak. Tekrar kamu hizmetini belediyeciliğin başına oturtacağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Bir takım özel çıkar kurumlarının belediye kapılarında vurgun peşinde olduğu bir sistem kurdular. Biz o sistemi yıkacağız. Türkiye o sistemi yıkacak. Tekrar kamu hizmetini belediyeciliğin başına oturtacağız"… pic.twitter.com/A6gghcKCyZ — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 20, 2024

"AK PARTİ ÇIKMAZA GİRDİ"

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne giderken ittifakların dağılmış olmasının sebebi sorulan Perinçek, soruya şu yanıtı verdi:

"AK Parti çıkmaza girdi. MHP'de AK Parti döneminin arkada kalmakta olduğunu görüyor. AK Parti'nin bir istikbali yok. MHP de AK Parti ile beraberliğini devam ettirirse, AK Parti ile beraber baş aşağı gider"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"AK Parti çıkmaza girdi. MHP'de AK Parti döneminin arkada kalmakta olduğunu görüyor. AK Parti'nin bir istikbali yok. MHP de AK Parti ile beraberliğini devam ettirirse, AK Parti ile beraber baş aşağı gider"#Canlı… pic.twitter.com/EXYcHHBtBR — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 20, 2024

FEYZA ALTUN'UN ŞERİAT PAYLAŞIMINA TEPKİ!

Doğu Perinçek, sosyal medya üzerinden yazdıklarıyla gündem olan Feyza Altun'un şeriat açıklamasını değerlendirdi. Perinçek şunları söyledi:

"Terbiye ve ahlakla açıklanamayacak sözler. Ancak utanmaz insanlar söyler bunları. Hele milletimizin değerlerine yönelik sözler. Din düşmanlığı ve Atatürk düşmanlığı birbirine karşıymış gibi gözüküyor ama aynı merkezden kışkırtılıyor."

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten (@Dogu_Perincek) Feyza Altun'un "şeriat" paylaşımıyla ilgili açıklama!



"Bizim binlerce yıllık ahlakımızla hiçbir şekilde açıklanamayacak sözler. Din düşmanlığı ve Atatürk düşmanlığı birbirine karşıymış gibi gözüküyor ama bunlar… pic.twitter.com/XF44XvOimE — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 20, 2024

"DÜZMECE KAHRAMANLAR ÇIKMASIN DİYE SERBEST BIRAKILABİLİYOR"

Perinçek, Feyza Altun'a soruşturma açılmasının hukuki boyutunu da değerlendirdi. Her suçlunun tutuklanmadığını, tutukluluğunun başka kaideleri olduğunu vurgulayan Perinçek, dava süresince tutuklanan kişilerin de direkt olarak suçlu olmayacağını da belirtti. Perinçek şunları söyledi:

"Türk Devrimi'nin Türkiye'ye kazandırdığı bir hoşgörü ve özgüven var. Yani bir takım düzmece kahramanlar yaratmamak... Birisi çıkıyor Türk milletinin değerlerine karşı hakarette bulunuyor. 'Bunu kahraman yapmayalım' gibi düşüncelerle serbest bırakılabiliyor. Hakimlerin takdirine kalmış."

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Türk Devrimi'nin Türkiye'ye kazandırdığı bir hoşgörü ve özgüven var. Yani bir takım düzmece kahramanlar yaratmamak... Birisi çıkıyor Türk milletinin değerlerine karşı hakarette bulunuyor. 'Bunu kahraman yapmayalım'… pic.twitter.com/uhgPbfrUdz — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 20, 2024

SALDIRAY BERK'İN VATAN PARTİSİ'NE KATILMASI

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Saldıray Berk'in Vatan Partisi'ne katılma sürecini anlatan Perinçek, kendisini aradığını ve "Beni partimizin kütüğüne bir nefer olarak yazın" dediğini aktardı.

"Beni Partimizin kütüğüne bir nefer olarak yazın"



📌Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek), Emekli Orgeneral Saldıray Berk'in Vatan Partisi'ne nasıl katıldığını anlattı!#Canlı izlemek için -> https://t.co/B9lPafQ2Gh pic.twitter.com/9opav97IGk — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 20, 2024

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNİN SORUNLARI

Çıkış Yolu'na konuk olan belediye şirket işçileri yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Perinçek, partisinin belediye şirket işçilerinin yanında olduğunu söyledi. Belediyelerin devletin bir parçası olduğunu vurgulayan Perinçek, "Onu devletin parçası olarak görmemek yanlıştır. Bu ikiliği, bu ayrımcılığı kaldırmamız lazım." dedi.