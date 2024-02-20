Yeni sömürgeciliğe karşı güç birliği

Rusya Devleti dünyadaki anti emperyalist partileri Moskova'da forumda bir araya getirdi. Türkiye'den yalnızca Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak toplantıya katıldı. Sancak, toplantının ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı.

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Vatan Partisi önderleri Rusya'da düzenlenen “Yeni Sömürgeciliğin Modern Uygulamalarına Karşı Mücadele Destekçileri Forumu Kurucu Toplantısı”na katıldı.

50'yi aşkın ülkeden 200 yabancı temsilcinin hazır bulunduğu foruma ülkelerin iktidar partileri katıldı. İlk oturumun yöneticiliğini Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak yaptı. Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek konuşma yaptı.

Ethem Sancak forumun amacını anlattı.

Sancak foruma katılımın üst düzeyde olduğunun altını çizdi.

Ethem Sancak yabancı önderlerin Vatan Partisi'ne büyük ilgi gösterdiklerini belirtti.

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