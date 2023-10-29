Dolmabahçe Sarayı'na Ziyaretçi Akını! Cumhuriyet'in 100. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını gerçekleşti. Elinde Türk bayrakları taşıyan ve Atatürk fotoğraflı tişörtler giyen ziyaretçiler, Dolmabahçe Sarayı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Dolmabahçe Sarayı'na Ziyaretçi Akını! Cumhuriyet'in 100. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlamaların İstanbul'da yoğun olduğu adreslerden biri de Dolmabahçe Sarayı oldu. Vatandaşlar ve yabancı turistler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan, bazıları da üzerinde Atatürk fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen ziyaretçiler, sarayın girişinde uzun kuyruk oluşturdu. Dolmabahçe Sarayı'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada bazı vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti. Saraya giren ziyaretçiler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı da ziyaret etti.

Belçika'dan Türkiye'ye tatile gelen Selin Özçelikel, ziyaret sırasında çok mutlu olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in daha nice yüzyıllarının olmasını diledi.

Yıldız Özçelik, Avrupa'da büyüdüklerini belirterek, "Ama babamız sağ olsun bizi hep Atatürk çocukları olarak büyüttü. Bizim Atatürk gibi bir liderimiz, babamız olmasından çok gurur duyuyoruz. Çok gururluyuz, laik bir ülkeyiz. Her şeyimiz, haklarımız var. Daha nice yüzyıllara." dedi.

Işık Özçelik, Atatürk'e teşekkür ederek, çok büyük zorluklarla bugünlere gelindiğini ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Dolmabahçe Sarayı'nın tüm bölümlerini, bugün 19.23'e kadar T.C. kimlik kartını gösterenler ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Vatan Caddesi'nde de Kutlamalar Yapıldı

Kentteki 100. yıl kutlamalarının her yıl olduğu gibi bu yıl da en yoğun yaşandığı bölgelerden biri Vatan Caddesi oldu.

Geçit törenine Askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'lar, klasik otomobiller katıldı.

Havadan da polis ve askeri helikopterler ile Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri Türk bayrağı açtı.

Yurtta Cumhuriyet Coşkusu Yaşanıyor! Yüz Binlerce Vatandaş 100. Yıl İçin MeydanlardaYurtta Cumhuriyet Coşkusu Yaşanıyor! Yüz Binlerce Vatandaş 100. Yıl İçin MeydanlardaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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