Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı “23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali” ile dolu dolu kutladı. Çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok etkinliğin yer aldığı Çocuk ve Uçurtma Festivali'nde dünya çocukları Antalya’dan barış mesajı verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. Yıldönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Antalya’da coşkuyla kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 25’incisini düzenlediği, 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali’nde Antalyalı çocuklar büyük bir heyecanla bayramlarını kutlarken, doyasıya eğlendi.

RESMİ GEÇİT TÖRENİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında, Cam Piramit Kral Yolu’nda resmi geçit töreni düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte çocuk vali ve çocuk başkanın da katıldığı törende, Antalya’nın farklı okullarından gelen öğrenciler, halk oyunu, dans, bando ve mehter gösterileri sergiledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Antalya’da 12 farklı ülkeden, 500 öğrenci ağırlandı. Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistanlı öğrenciler, Cam Piramit Kral Yolu’ndaki sahnede, ülkelerine özgü dans gösterilerini sergiledi.

Çocuk ve Uçurtma Festivali kapsamında gün boyu Cam Piramit Kral Yolu’nda düzenlenen etkinliklerde de Antalyalı çocuklar, bayramlarını coşkuyla kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de etkinlik alanını ziyaret ederek, çocukların ve ailelerin coşkusun ortak oldu. Bubble Show, jonglör gösterisi, dev maskotlar, şişme oyun parkları, ahşap oyun istasyonları, yüz boyama, balon katlama, tahta bacaklar ve çizgi karakterler, çocuklara eğlenceli saatler yaşattı.

GÖKYÜZÜ ŞENLENDİ!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası ve İsmail Baha Sürelsan Çocuk Korosu da etkinlikler kapsamında konser verdi. Festivalle gökyüzünün adeta şenlendi.

ÇOCUK MODA GÜNÜ!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, ayrıca “Yeni Jenerasyon Çocuk Moda Günü Defile Programı” Antalyalılar ile buluştu. Cam Piramit Kral Yolu sahnesinde, Kazakistan'ın Astana şehrinden gelen tasarımcılar Dayana Alimbayeva, Ayaulym Nursultan ve Dar Diamond’un tasarladığı geleneksel ve modern kıyafetler 16 çocuk model tarafından beğeniye sunuldu.

25. Uluslararası Antalya Çocuk ve Uçurtma Festivali kapsamında dünya ülkelerinden şehrimize gelen misafir çocuklar Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi işbirliği ile Dokuma Park’ta gösteriler gerçekleştirdi. Dünya çocukları, ülkelerine özel müzikleri seslendirerek barış mesajı verdi. Antalyalı çocuklar unutamayacakları bir bayram yaşadı.