Ukrayna Müslümanları fişliyor

Ukrayna devletinin İsrail’in işlediği suçlara karşı çıkan Ukrayna Müslümanlarını fişlediği ortaya çıktı. Aydınlık Gazetesi belgelere ulaştı. Kiev’in Müslüman vatandaşları nasıl fişlediği ve nasıl izlediği çarşamba günü Aydınlık’ta.

Editör: Uğur Çam

Ukrayna Müslümanları fişliyor. Kiev rejiminin Filistinlilere uygulanan soykırımı eleştiren Ukraynalı Müslüman din alimlerini, vatandaşları ve kurumları takip altında aldı. Filistin’deki insanlık suçlarına karşı çıkan Müslümanlar Ukrayna tarafından “İslami terörizm” ile ilişkilendiriliyor.

Aydınlık Gazetesi, Ukrayna Müftüsü Ahmed Tamim hakkında Washington’daki Ukrayna Büyükelçiliği ile Ukrayna Güvenlik Servisi arasındaki yazışmalara ulaştı. Ukrayna devletinin Ukrayna müftüsünün de aralarında bulunduğu Müslümanları takip ettiği ortaya çıktı.

Kiev rejiminin Müslümanları nasıl fişlediğini Aydınlık Gazetesi belgeleriyle birlikte çarşamba günü yayımlıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kiev # Ukrayna # Müslümanlar
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