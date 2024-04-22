Düzce'de 4. sınıf öğrencisi temsili vali oldu!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sebebiyle Düzce Valisi Selçuk Aslan makamını 4. sınıf öğrencisine devretti.

Düzce'de 4. sınıf öğrencisi temsili vali oldu!
Editör: Metehan Gül

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak 4. sınıf öğrencisi Elif Su Tanay'a devretti.

Düzce'de 4. sınıf öğrencisi temsili vali oldu! - Resim : 1

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temsili vali olan 23 Nisan İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Tanay, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, çocukların ağlamadığı, daima mutlu olduğu bir yıl geçirmelerini diledi.

Tanay, bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e de teşekkürlerini borç bildiğini ifade etti.

Daha sonra Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan’ı telefonla arayan Tanay, imkanı olmayan çocuklar için sinema, tiyatro, gezi gibi etkinliklerin organize edilmesi, mahallelere oyun parkları ve eğlenceli kütüphaneler açılması talimatını verdi.

Tanay, program sonunda Vali Selçuk Aslan ile öz çekim yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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