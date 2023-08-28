e-Reçetem sistemine 5 yeni dil eklenmişti! Bakan Koca o tartışmalara açıklık getirdi

e-Reçetem sistemine 5 dil eklenmişti. İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinin sisteme eklenmesi çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bakan Koca o tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dilin ilave edilmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulduğunu, sisteme vatandaşlık numarasıyla girildiğinde sadece Türkçe hizmet alınabildiğini belirtti.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 dilin eklendiğini hatırlattı.

"e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur." bilgisini veren Koca, Türk vatandaşları için bu dillerden birinde reçete yazılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Bakan Koca, şunları kaydetti: