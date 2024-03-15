Efsane avukat Mehmet Nuri Aytekin anıldı

Avukat Mehmet Nuri Aytekin, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde anıldı. Vatan Partisi’nin hukuki başarılarında ve kumpaslara karşı zaferlerinde önemli roller üstlendi. Geçen sene, erken yaşta aramızdan ayrıldı.



Aytekin’in birinci ölüm yıl dönümünde uzun bir süre kullandığı bürosunda partili arkadaşları ve mesai arkadaşları tarafından anma toplantısı yapıldı. Anmaya katılan Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Nuri ağabeyimiz sarsılmaz irade, yıkılmaz kaleydi. Mücadeleci bir avukattı. Sistemin çözümlerinin tükendiği yerde sistem dışı ve devrimci çözümleri hazırdı. Partiyi her şeyin önüne koyardı. Güler yüzlü ve babacandı. Vefatının birinci yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.” Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, kıdemli avukat için şunları söyledi:

“Mehmet Nuri Aytekin'i lise çağlarından beri, 40 senedir tanırım. Her zaman arkadaş canlısı, kadirşinas, samimi candan bir arkadaşımızdı. Ergenekon kumpaslarında canla başla çarpışan savaşçıydı. Bayrak gibi bir adamdı. Şimdi o bayrağı başta bizim hukukçu arkadaşlarımıza devretti. Aynı zamanda partimizin bize öğrettiği girişkenlikte ve atılganlıkta da biriydi, tüm bu özellikleriyle partili mücadelede katkılar sundu. Kendisini saygıyla sevgiyle özlemle anıyoruz, anısı mücadelemizde yaşamaya devam edecek.”

GLADYO’YA BEDEL ÖDETTİ

Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil, “Mehmet Nuri ağabeyimizin yaşamı, partili devrimci avukatlığın nasıl yapıldığını gösteren bir derstir. Vatan Partisi’nin ateş gibi bir avukatıydı. O ateş halk düşmanlarının canını çok yakmıştır. PKK’lılar, FETÖ’cüler ve önceki Gladyo ekipleri Avukat Aytekin’in mahkeme salonlarındaki efsane mücadelelerinin karşısında çok bedel ödediler. Genel Başkan Doğu Perinçek’in, Parti’nin, Aydınlık’ın ve Ulusal Kanal’ın hakkını savunmayı hiçbir zaman bırakmadı. Etrafındaki yoldaşlarına hep güven verdi. Aydınlık’ın en zorlu sınavlarından geçmesinde büyük pay sahibidir.” dedi. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan da, “Partili arkadaşlarının seslenişiyle ‘Aytek’ abi, Partinin hukuk alandaki bayraktarlarındandı. Partiyi, parti önderliğini, Ulusal Kanal ve Aydınlık’ı göz bebeği gibi korurdu. Vatan Partisi’nin her kademesi ile teması olan, binlerce insan hayatına dokunan biriydi. Aytek abi ile 2002 yılında Ankara’da, Mithatpaşa’daki Genel Merkez binasında tanıştım. Bir sorunumuz için gittik, kısa yoldan net çözüm üretti. Sonrasında hem TGB’de, hem Ergenekon döneminde hem de Ulusal Kanal’da çok sayıda davamızda bizleri savundu.” diye konuştu.

Mesai ve mücadele arkadaşı İbrahim Erdoğan, “Üstadımız Av. Mehmet Nuri Aytekin, mesleki mesaisinin ötesinde tüm hayatını Vatan Partisi, Görev Vakfı, Aydınlık ve Ulusal Kanal’a adamış, Parti’nin, Kanalın, Gazetenin avukatı sıfatlarının hakkını vermiştir. Ben ve mesai arkadaşlarım onun bize emanet ettiği bu sıfatların hakkını vererek onun mücadelesini sürdürmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.” şeklinde konuştu.

(Aydınlık)