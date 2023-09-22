Emekli polis memurundan kritik iddia! "Emniyette FETÖ ile mücadele edenleri yıldırmaya çalışıyorlar"

Emekli polis memuru İbrahim Yıldız, Emniyet’te FETÖ’cülerin olduğu iddialarıyla ilgili basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alındı. Yıldız, karakolda kendisine zorla tutunak imzalatılmaya çalışıldığını ve darp edildiğini iddia etti.

Olay, İstanbul Alibeyköy’de yaşandı. Emekli polis memuru İbrahim Yıldız, Emniyet’te FETÖ’cülerin olduğu iddialarıyla ilgili Turkuaz Medya önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak Yıldız’a Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri engel oldu.

"FETÖ İLE MÜCADELE EDENLERE YILDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Emniyetteki FETÖ yapılanmasına dikkat çekmek istedi. Gözaltına alındı. Karakolda darp edildiğini iddia eden emekli polis memuru, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.





"İLÇENİZDE YAPMIYORUZ O ZAMAN BAŞKA YERDE YAPACAĞIZ AÇIKLAMAMIZI VAR MI BİR SORUN?"

Yaşanan tartışmanın ardından İbrahim Yıldız, gözaltına alındı. Yıldız, polis aracına götürülürken, “Emniyette 55 bin bylockçu var, onların alın emniyete” diye bağırdı.





"BİZİM DERDİMİZ, DEVLETİMİZE KARŞI OLMAK DEĞİL. EMNİYETTE 55 BİN BYLOCKÇU VAR, ONLARI ALACAKSIN EMNİYETE"





Emekli polis memuru İbrahim Yıldız, götürüldüğü Alibeyköy karakolunda kendisine zorla tutunak imzalatılmaya çalışıldığını ve darp edildiğini anlattı:





- Olay yeri tutanağına bizi terör örgütü mensubu olarak ihraçlık fetö'den atılmış diye yazdılar. böyle birşeyi kabul etmem mümkün değil sinir krizi geçirdim. sonra ters kelepçe yapıp yere yatırdılar tekme tokat dövdüler. size ifade vermeyeceğim savcıya vereceğim ddedim öyle bir hakkın yok dediler. En sonda da imzadan itina diye bir belge hazırlayıp beni karakoldan attılar. Vücudundaki yaralardan küçük ayrıntılar var ses aç üzerinde.

Darp raporları alan İbrahim Yıldız, olayın peşini bırakmayacağını ve kendinisini darp eden polisler hakkında suç duyurusuna bulunacağını söyledi.







