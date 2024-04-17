Emniyet'ten 'Bombacı Mülayim' açıklaması!

Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele timi tarafından değerlendirilen şikayet üzerine yapılan tahkikatte 'BombacıMülayim01' kullanıcı isimli şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Yapılan değerlendirmelerde 'BombacıMülayim01' isimli kullanıcının Trabzon Eminyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı polis memuru V.K. olduğu tespit edildi. Yapılan açıklamada söz konusu memurun, Meslekten çıkarılma, uzaklaştırma gibi cezalarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

İşte Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde;