Emniyet'ten 'Bombacı Mülayim' açıklaması!

Sosyal Medya platformu 'X'de 'BombacıMülayim01' isimli kullanıcı hakkında incelemeler yapıldığı ve kullanıcının Trabzon Emniyet Müdürlüğü koruma şube müdürlüğünde görevli polis memuru V.K olduğu tespit edilip soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Emniyet'ten 'Bombacı Mülayim' açıklaması!

Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele timi tarafından değerlendirilen şikayet üzerine yapılan tahkikatte 'BombacıMülayim01' kullanıcı isimli şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. 

Yapılan değerlendirmelerde 'BombacıMülayim01' isimli kullanıcının Trabzon Eminyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı polis memuru V.K. olduğu tespit edildi. Yapılan açıklamada söz konusu memurun, Meslekten çıkarılma, uzaklaştırma gibi cezalarla karşı karşıya kalacağı belirtildi. 

İşte Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde;

Emniyet'ten 'Bombacı Mülayim' açıklaması! - Resim : 1

Emniyet'ten 'Bombacı Mülayim' açıklaması! - Resim : 2

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# emniyet müdürlüğü # trabzon
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