Enerji işçileri İBB ile görüştü! Talepleri karşılanmazsa eyleme devam edecekler

Sabah erken saatlerde İBB'nin Saraçhane binası önünde toplanan işçiler, 14.00’te de geniş katılımlı basın açıklaması yaptı. İşçiler "Haklıyız, kazanacağız" sloganları attı. İBB yöneticileriyle toplantıda olan işçiler taleplerini iletti.

Aydınlık’a konuşan DİSK Enerji-Sen Şube Kurucular Kurulu Başkanı Olcay Karabulut, İBB yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü, talepler karşılanırsa eylemin sona ereceğini ancak karşılanmadığı sürece eyleme devam edeceklerini söyledi. Karabulut "Bu verdiğimiz mücadele aslında işimize, işyerimize sahip çıkma mücadelesidir. Asıl işi yapanlar olarak eşit işe eşit ücret bizim en temel hakkımız!" dedi. İşçiler kararlılık mesajı verdi, "Bizim derdimiz seçim değil, geçim." dedi.

Açıklamada konuşan Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin de "Bu sorunu çözmek çok basit. İşçi arkadaşlarımızın talep ettiği ücretleri, diğer şirketlerdeki emsal ücretleri verdiklerinde bu sorun çözülecek." dedi.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün Saraçhane’de iş bırakan işçiler ücret artışı talep etmişti. Burada konuşan Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, çalıştıkları İstanbul Enerji A.Ş'nin İBB'ye bağlı üç noktada faaliyet yürüttüğünü dile getirerek, "Hepinizin seçimlerden dolayı metrolarda, toplu taşımalarda görmüş olduğunuz 'Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz' diyerek propagandasını yapan şirketin enerjisini üreten işçileriyiz. Akşamları metrobüslerde, metrolarda, otogarlarda, parklarda, aydınlık bir havada, ışığın altında yürüyebiliyorsak, o elektriği, o enerjiyi ulaştıran enerji işçileriyiz biz." demişti. Bu kentte, tek aydınlatamadıkları yerin, kendi evleri olduğunu kaydeden Keskin, “Oyalamak dışında hiçbir adım atmayanlar, bugün de yüzlerce enerji işçisinin taleplerini görmezden gelmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.