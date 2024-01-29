Erdoğan Kılıçdaroğlu'na pas attı

Özgür Özel CHP'deki liderliğini kanıtlayamadı. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun güçlü etkisini kırmadı. Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da CHP içindeki iktidarsızlıktan faydalanarak atakları sıkılaştırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da topa girdi. cumhurbaşknı, resmen Kılıçdaroğlu'na pas verdi.



Kimsenin Özgür Özel’i CHP içinde takmadığını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun gündemede kalmak için AK Parti'ye sataştığını söyledi.



Erdoğan, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna geri dönmeyi amaçladığını ifade etti.



Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.



Kıçdaroğlu, "Koltuk derdi olanın Allah belasını versin! " dedi.