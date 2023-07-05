Erdoğan'dan Stoltenberg'e tebrik: Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, NATO Genel Sekreterliği görevi 1 yıl uzatılan Jens Stoltenberg'i tebrik etti.

Erdoğan'dan Stoltenberg'e tebrik: Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
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NATO'da Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görevi konseyin kararıyla 1 yıl daha uzatılmıştı.

Stoltenberg'in görev süresinin uzamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Değerli dostum Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

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