Erzincan'da korkutan yangın: Keresteciler yandı

Erzincan’da Keresteciler Sitesinde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.



Keresteciler Sitesinde atık durumda bulunan keresteler yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının rüzgârın da etkisiyle kereste yığınına sirayet ettiğini tespit etti. 11 itfaiye aracı, 2 âdet iş makinesi ve 30 itfaiye personeliyle yangına müdahale edilerek iş yerlerine sirayet etmeden yangın kontrol altına alındı.