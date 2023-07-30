Esenyurt'ta vahşet! Kan donduran olayda 2 kişi öldü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tekel bayisine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiyle önce tartıştı, ardından üzerlerine kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi.

28 Temmuz gecesi saat 00.15 sıralarında tekel bayisinde 3 kişi sohbet ederken, 4 kişi daha içeri girdi. İş yerine sonradan gelenler ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıktı. O anlar, tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

3 KİŞİNİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olayla ilgili kamera görüntülerinde, saldırganların "Babanı çağır konuşalım" dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile saldırgan arasında arbede çıkıyor.

Arbede anında tekel bayisinde bulunan iş yeri çalışanının arkadaşları kavgayı ayırmak isterken diğer saldırganlar tarafından engelleniyorlar. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor.

Bu sırada saldırganlardan biri, üzerinde taşıdığı silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına, ardından da iş yerinde bulunan diğer 2 kişiye defalarca ateş ediyor.

Tartışma sırasında şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Batuhan Bayındır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.