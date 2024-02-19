Esenyurt'taki Tekel bayisi saldırısında korkunç ayrıntı! Yunus Emre Erzen'in ailesine sus payı olarak çocuk teklif edildi

Temmuz ayında Esenyurt'ta bir içki dükkanında hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın öldürülmesi davasında 10 sanığın yargılanması sürüyor. Duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan Azat Özer, Yunus Emre Erzen'i çok iyi tanımadığını söyleyerek şöyle konuştu:

- Sabah babam Tarık Özer ile iş yerindeydim. Sanayi bölgesine gittim. Saat 5 civarında babam gitti. Daha sonra amcam gitti. Konuşmak için içki dükkanına gittik. Yunus Emre amcamı karşıladı, babasını sordular, 'babamı ne yapacaktın?' dedi. Silaha doğru gitti. Sonra amcam vurulunca cep telefonuyla vurmaya çalıştı. Ben de 'baba' diye bağırdım. Olayların bu şekilde gelişmesini istemedim. Amacım amcamı korumaktı.

Mağdur Batuhan Bayındır'ın annesi Huriye Bayındır, "Oğlumdan ne istedin? Onun olayla hiçbir ilgisi yok. Sadece arkadaşını görmeye gitti. Ne istediler? 7 aydır kimse bilmiyor" dedi. Anne Bayındır sözlerini şöyle sürdürdü:

- Yaşadıklarım, ellerini vicdanlarına koysunlar, bir baba nasıl evladını katliama sürükleyebilir, bunun cevabını bana vermeliler, bana hesap vermeliler. Oğlum ailenin geçimini sağlıyordu. Devletime bırakıyorum. Şikayette bulunmuyorum ama bana hesap vermeleri gerekiyor.

Mağdurun babası Mustafa Bayındır ise, "Oğlumun ölümünün tek sebebi orada olmaktı. Karşı tarafı tanımıyoruz. Barışarak büyük bir erdem yaptık, şikayet etmiyoruz. Hiçbir şey almadık. Annesine ev vereceklerini söylediler, bu kadar. Bizi daha fazla rencide etmesinler" dedi.

Mağdur Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, oğlunu öldürenlerden şikayetçi olarak şöyle konuştu:

- Bana gönderilen icra ödeme emrine tepki gösterdim ama sanıkların söylediği gibi konuyla ilgili ağır küfürlü paylaşımlar yapmadım. Ben onlara küfür etmedim. Başkaları onları şişirdi. Siz demir tüccarı mısınız? Tefecisiniz. Allah size inşallah daha kötüsünü gösterecek. Bana barış diyorlar. Ben mahkemeye çıkıp davacı değilim diyecekmişim. Benim oğlumu öldürdünüz ya. Ben küfür etmişim, mesaj atmışım. Ben paylaşımları yaptıktan sonra kaldırdım. 3’ünüz çocuğun üstünden geçiyorsunuz, kafasını dağıtmışsınız. Öbür çocuk ölmüş suçsuz.

Davacı Erzen ifade verirken ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker müdahale ederek, "Size 3. kişi vasıtasıyla 40 milyon TL, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildi mi ? Kız çocuğunu 18’ine gelince istersen gelin yap denildi mi? " dedi. Erzen, kendilerine böyle bir anlaşma teklif edildiğini ancak kabul etmediklerini söyledi.