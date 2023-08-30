Eski Bakan Kutbettin Arzu öldü! Havuzda hareketsiz halde bulundu

Eski Bakan'ın vefat haberi, sosyal medya ve internet sitelerinde gündem oldu.

2015 yılında Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı yapan Kutbettin Arzu tatil için eşi birlikle Yalova'ya gitmişti. Kutbettin Arzu'nun, buradaki TBMM Termal Sosyal Tesisleri'nde termal havuza girdiği öğrenildi.

Saat 10.30 civarında termal havuza girdiği öğrenilen ve daha önce kalp rahatsızlığı olduğu bilinen Arzu'nun havuzda fenalaştığı belirtildi.

Görevlilerin havuzda hareketsiz halde bulduğu Kutbettin Arzu'ya ilk müdahale yapıldı. Durumun yetkililere bildirilmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ile olay yerine inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor.