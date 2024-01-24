Fahrettin Koca'dan X hastalığı paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından X hastalığı paylaşımında bulundu. Bakan Koca, DSÖ tarafından "X hastalığı" olarak isimlendirilen olası salgın hastalığa ilişkin, açıklama yaptı.

Fahrettin Koca'dan X hastalığı paylaşımı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "X hastalığı" olarak isimlendirilen olası salgın hastalığa ilişkin açıklamada bulundu.

Fahrettin Koca, paylaşımında, "Farzımuhal hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun." değerlendirmesine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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