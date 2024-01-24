İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu!

Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan ancak 31 Mart'taki yerel seçimlere ittifak kurmadan gireceğini açıklayan İYİ Parti'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu.

MERAL AKŞENER İSTANBUL ADAYINI AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün akşam TBMMde onaylanan İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuşan Meral Akşener şunları söyledi:

- İYİ Partimizin hayır oyuna rağmen Cumhur İttifakı ve CHP oylarıyla maalesef kabul edildi. Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hususlar henüz yerine getirilmemiş muhataplarımız tarafından, kabul edilebilir adımlar henüz atılmamış olduğu halde ülkemizin elindeki çok önemli bir koz adeta bir muammayla elimizden uçup gitmiş oldu. Öyle bir oylama yaşadık ki adeta bir turnusol kağıdı niteliğindeydi. Bir tarafta madde madde şartlar açıklayıp bol keseden atanların, içeride efelenip dışarıda sus pus olanların, daha önce nicesine şahit olduğumuz tornistanlarını izledik. Diğer taraftaysa 'İktidar ile hizalanmayacağız' diyenlerin, 'AK Parti'yle aynı bildiriye imza atmayız' diyenlerin iktidarla birlikte aynı vahim yanlışa el kaldırışlarına şahit olduk. Peki şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık. İsveç meselesinde bu tavrı ortaya koyanlar, tıpkı Rahip Bronson rezaletinde ve Kaşıkçı davasında olduğu gibi bir kıskaç siyasetini yine milletimize dayatmış oldular. Terörle mücadele tezkeresini sakıncalı bulup 'hayır' diyenler de, teröre alan açanları NATO’da müttefikimiz yapmakta en küçük sakınca görmediler.

Meral Akşener, TBMM'deki konuşmasında İYİ Parti'nin İstanbul adayını da kamuoyuna açıkladı. Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu’nun İstanbul’u istediğini söyleyerek, "Elbette İstanbul’da lansman yapacağız. Bir mecburiyet, bir kişiyi bulamama, herhangi bir aday yokluğundan ziyade Buğra Kavuncu geldi, 'Ben orada il başkanlığı yaptım, bana düşer' dedi. Ben de 'Peki' dedim. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu" ifadesini kullandı.

BUĞRA KAVUNCU'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, grup toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Buğra Kavuncu yaptığı açıklamada, "İstanbul, İstanbullular için hayırlı olsun. Ben buradan İstanbul’a geçeceğim. Çok yoğun olarak bir hazırlık çalışmamız olacak. İstanbul’la ilgili hayallerimizi, projelerimizi, nasıl bir İstanbul istediğimizi, İstanbul’a neleri vadettiğimizi, İstanbul’u neden bizim çok daha iyi yöneteceğimizi seçmenlerimize anlatacağız." ifadelerini kullandı.