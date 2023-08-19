Fas uyruklu kişinin ölümüne neden olan taksici tutuklandı!
İstanbul’da Fas uyruklu bir kişiyle taksicinin kavgası ölümse sonuçlandı. Kavga ettiği kişinin ölümüne neden olan taksici Doğan G. tutuklandı.
Fas uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi, taksici tutuklandı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı.
Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde Faslı Jamal Doumane ile taksi şoförü Doğan G. arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kavgaya dönüşen olayda taksicinin yumruk ve tekme atarak yere düşürdüğü Doumane bayıldı. Hastaneye kaldırıldı.
"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan taksici "konutu terk etmeme" kararıyla serbest bırakıldı. Ancak Faslı Doumane'nin hayatını kaybetmesinden sonra suç vasfının "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" şeklinde değişmesiyle Doğan G, tekrar gözaltına alındı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Doğan G'nin "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.