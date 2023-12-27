Fatih Altaylı'nın O Sözleri Sonrası Suç Duyurusunda Bulunuldu!

Fatih Altaylı'nın Filistin'e destek mitingi düzenleyen isimlere hakarete varan sözler sarf etmesi büyük tepki topladı. Ankara Adliyesi önünde toplanan, Ankara 2 No'lu Baro üyesi avukatlar, Memur-Sen, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri Savcılığa suç duyurusu dilekçesini vermeden önce konuyla ilgili açıklama yaptı. Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif "Biz o gün Irak'ın kuzeyi ve Pençe Kilit harekatı bölgesinde hayatını kaybeden şühedamız için, yarım asırdır topraklarını savunan Filistinli şehitler için yürüdük. İstiklal Marşımızı okuduk, terörü lanetledik, şehitlerimiz için dualar ettik. Hiç kimse gazeteciliğin arkasına sığınarak Türk milletini birbirine düşürmeye çalışamaz." ifadelerini kullandı.

Hafif İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de bir katliam yaptığını, İsrailli yetkililer hakkında baro olarak hem savcılığa hem de Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduklarını hatırlattı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, Altaylı'nın mitinge katılanlar hakkında sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğunu söyleyerek "Bunu asla sineye çekecek değiliz. STK olarak üyelerimizle suç duyurusunda bulunacağız. Hukuk önünde kesinlikle hesabı suç duyurusunun gerekçesi oldu. Hakkımızı arayacağız. Biz İsrail'e destek çıkmaya çalışan, şehitlerimiz üzerinden hassasiyet gösteriyormuş gibi olanların farkındayız. İsrail'e sponsor olan tüm ürünleri tüm firmaları boykot etmeye devam edeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından Altaylı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Türk milletini aşağılama" suçlarından hazırlanan suç duyurusu dilekçeleri savcılığa verildi.

Fatih Altaylı'dan Skandal Sözler

Fatih Altaylı, başkentte pazar günü başta şehitler ve Gazze için bir araya gelen on binlerce kişiye “Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?” sözleri ile hakaret etmişti.