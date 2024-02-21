Fatih Erbakan'ın kurmayı Suat Pamukçu istifa etti!
Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, “Yerel seçimler için inancımızla uygun olmayan adaylar seçildi” diyerek partisinden istifa etti. Pamukçu’nun AK Parti’ye katılacağı iddia edildi. Yeniden Refah Partisi'nin Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan da görevden alındı.
Yeniden Refah Partisi kurucularından Suat Pamukçu partisinden istifa etti. Genel Sekreter ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili olan Pamukçu, partinin kuruluş felsefesinden uzaklaştığını söyledi. Pamukçu, “inancımızla uygun olmayan adaylar seçildi” dedi.
Siyaset kulislerinde Suat Pamukçu’nun AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi, Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan'ı da görevden aldı.
Yeniden Refah Partisi’nin sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmenin altına “Makam için görev verirseniz olacağı bu” şeklinde yanıtlar da geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı