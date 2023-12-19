Fener Rum Kilisesi Başpiskoposundan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a Destek

Fener Rum Kilisesi’nin ABD’deki gayriresmi temsilcisi Elphidophoros, 13 Aralık’ta Washington’da Manatos ailesinin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Amerikan Kongresinden yetkililer de yer aldı.

ABD’deki Yunan lobisi olarak bilinen Manatos ailesine övgüler dizen Başpiskopos, “Manatos ailesi, Amerikan iktidar salonlarında benzersiz bir Yunan varlığı yarattı. Hepimiz bu olağanüstü aileyle olan ilişkimizden faydalandık.“ ifadelerini kullandı.

Manatos ailesi, John F. Kennedy'nin başkanlık döneminden bu yana, Amerikan devletinin çeşitli kademelerinde danışmanlık düzeyinde ve ticari işler konusunda görevler alıyor. Aileye ait Manatos&Manatos firması, Yunan ve Rum diasporası adına çeşitli lobi faaliyetleri yürütüyor.

Başpiskopos Elpidophoros, 14 Aralık’ta da ABD Kongre Üyesi Gus Bilirakis ile görüştü. Elpidophoros, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Bilirakis için “Kendisi Ekümenik Patrikhane'nin koruyucusudur ve her zaman Yunanistan'ı ve Kıbrıs'ı destekler." ifadelerini kullandı.

Fener Rum Kilisesi’nin ABD’deki gayriresmi temsilcisi Elphidophoros, ABD’de daha önce katıldığı etkinliklerde Türkiye’yi “soykırımcı” ve “işgalci” olarak nitelemişti. Başpiskopos ayrıca, Fener Rum Kilisesi için Lozan Anlaşmasına aykırı şekilde “Ekümenik” sıfatını kullanıyor.