Mevlana İçin İran'da Anma Programı! Tahran Yunus Emre Enstitüsü Şeb-i Arus Etkinliği Düzenledi

Tahran Yunus Emre Enstitüsü, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı düzenledi.

Türkiye Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’ın da katılım sağladığı törende, İran’da yaşayan Türk vatandaşları ile İranlılar katıldı.

Türkiye Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç yaptığı açıklamalarda, "Mevlana bizim ortak değerlerimizden birisi… Mevlana eserlerin farsça verdiği için de biz Farsça'ya ayrı bir önem veriyoruz. Hm İran coğrafyasında hem Anadolu coğrafyasında bunun dışında da Balkanlarda, Arap ülkelerinde Mevlana çok büyük tesiri olmuş yüzyıllarca Mevlana ve onun yetiştirdiği öğrencilerinin etkisi bütün Anadolu coğrafyasında Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu bölgelerde etkili olmuş. Başta Mesnevi olmak üzere Mevlana'nın eserleri bize yol gösterir. Eserlerini bugün yeniden anlamaya, okumaya ihtiyacımız var. Mevlana'nın hikayeleri ile sözleriyle Mevlana'nın oluşturduğu kavramlarla Düşünen ve gelen nesillere bu düşünceleri aktaran bir milletin unsuruyuz o açıdan bununla da iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda Tahran Yunus Emre Enstitüsü’nün öğrenci ve çalışanları, misafirlere Mevlana, Yunus Emre ve Sultan Veled'den şiirler okudu, müzik dinletisi sundu.