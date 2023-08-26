FETÖ üyeleri yargılanıyor! Yunanistan kaçakları hakim karşısında

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi hakim karşısına çıktı. Aralarında eski Danıştay tetkik hakimi H.Ö.'nün de bulunduğu şüpheliler, tutuklandı.



Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri hakim karşısına çıktı. İpsala ilçesindeki 1'nci derece askeri yasak bölgede yakalanan eski Danıştay tetkik hakimi H.Ö, güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.



H.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 5 FETÖ şüphelisi de Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanmıştı. Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler de hakim karşısına çıktı ve tutuklandı.



