FETÖ'nün GATA yapılanmasına soruşturma! 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasına yönelik soruşturma düzenledi. Konuyla ilgili Başsavcılıktan açıklama yapıldı.
FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 11 kişinin tespit edildiği bildirildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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