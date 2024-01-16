Kırmızı bültenle aranan elebaşı İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşlarından Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı. Kritik operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Kırmızı bültenle aranan elebaşı İstanbul'da yakalandı
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Yurt genelinde suça ve suçlulara yönelik güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları hız kesmeden sürüyor. Son olarak İstanbul'da Kartel-4 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarıyla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ELEBAŞI YAKALANDI!

Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Ali'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonla Üsküdar'da gözaltına alındığını belirtti.

Ali'nin Almanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu tedarik ettiği, uyuşturucu için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucunun finansörlüğünü yaptığının tespit edildiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

- Milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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