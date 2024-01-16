Kırmızı bültenle aranan elebaşı İstanbul'da yakalandı

Yurt genelinde suça ve suçlulara yönelik güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları hız kesmeden sürüyor. Son olarak İstanbul'da Kartel-4 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarıyla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ELEBAŞI YAKALANDI!

Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Ali'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonla Üsküdar'da gözaltına alındığını belirtti.

Ali'nin Almanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu tedarik ettiği, uyuşturucu için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucunun finansörlüğünü yaptığının tespit edildiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti: