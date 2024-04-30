FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "gizli hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 14'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2'i mahrem imam olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Türkiye'den Fransa'ya sözde soykırım tepkisi! Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldıTürkiye'den Fransa'ya sözde soykırım tepkisi! Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldıGündem
# fetö # kara kuvvetleri
Çok Okunanlar
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi
Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi
Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?
Kurban Bayramı'nda emekli maaşları 17 bin lira mı olacak?
İşte Filsitin eylemlerinde son durum
İşte Filsitin eylemlerinde son durum
ABD'den dikkat çeken İsrail açıklaması!
ABD'den dikkat çeken İsrail açıklaması!
Öne Çıkanlar ABD üniversitelerinde rektörler istifa ediyor | Latif Bolat | ULUSAL HABER ABD üniversitelerinde rektörler istifa ediyor | Latif Bolat | ULUSAL HABER Milli sporcu Filistin Bayrağı açmıştı Avrupa Federasyonu soruşturma başlattı! Milli sporcu Filistin Bayrağı açmıştı Avrupa Federasyonu soruşturma başlattı!