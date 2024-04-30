Türkiye'den Fransa'ya sözde soykırım tepkisi! Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı

Fransa Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin sözde soykırım kararına, Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında "Karar yok hükmündedir" denildi.

Türkiye'den Fransa'ya sözde soykırım tepkisi! Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı

Fransa’da Ulusal Meclis, hükümeti sözde Asuri-Keldani soykırımını tanımaya çağıran karar tasarısını kabul etti.

Karara, Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karar yok hükmündedir" denildi.

Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Fransız hükümeti, Fransız Senatosu’nda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediğini açıklamıştı. Aynı mesnetsiz ithamların bu kere iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisinin bulunmadığı vurgulandı. Soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğine dair Birleşmiş Milletler sözleşmesi hatırlatıldı.

Fransa Anayasası, sözde Ermeni ve Asuri soykırımı iddialarının tanımasına imkan tanımıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde hukuk zaferiyle sonuçlan Perinçek-İsviçre davasının ardından Fransa Anayasa Komisyonu, "Ermeni soykırımı yok" diyene ceza verilmesini öngören maddeyi iptal etmişti. Kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Perinçek-İsviçre Davası'ndaki kararının etkili olduğu belirtilmişti.

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